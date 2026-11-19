今年度的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）於今日上午結束。總統府透過新聞稿表示，我國由宏碁集團創辦人施振榮擔任領袖代表全程參與本屆峰會，期間與多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，展現了台灣在全球經貿體系中的重要性，也圓滿達成總統交付的三大任務。

施振榮在會中表示，很高興再次與各經濟領袖相聚，共同思考區域的未來發展，以及如何攜手開創更美好的明天；今年大會以「建構亞太共同體，共創繁榮未來」（Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together）為主題，聚焦開放、創新與合作三大優先方向。

施振榮說，2007年他以領袖代表的身分參與在雪梨舉行的APEC相關會議，當時提出了ADOC 2.0，也就是「APEC數位機會中心」倡議，目的將數位落差轉化為數位機會，協助更多人善用科技，改善生活，創造生計與發展機會。

施振榮指出，人工智慧（AI）在現今帶來了更大的發展契機，同時也引發我們對就業、社會不平等、技術濫用，以及人類能否持續掌握主導權等議題的關切。身為領導者，各位共同肩負一項責任，就是引導人工智慧朝向造福人類、促進社會共同福祉的方向發展。

施振榮說，結合他多年來在企業經營上的經驗，以及持續終身學習的體會，他想提出一個核心觀點：應該引導AI從「智能」邁向「智慧」。智能能協助完成任務；但智慧則能判斷什麼事情值得去做、應該服務誰，以及必須考量哪些長遠影響與後果。

施振榮表示，他所倡議的「王道」經營哲學，建立在三項核心原則之上：創造價值、兼顧利害關係人的利益，以及追求永續發展。期待未來的AI，不僅擁有強大的運算能力與智能，更能在人類的引導下，朝向智慧的境界持續發展。本著這樣的理念，他提出三個值得共同努力的合作方向。

第一，透過開放，擴大機會。延續ADOC的精神，透過公私部門夥伴關係，共享AI學習資源與實務經驗，協助中小企業、勞工及資源相對不足的社群，提升運用AI的能力，讓數位落差不致進一步演變為AI落差。

第二，透過創新，回應人類真正的需求。促進科技開發者與教育、照護、製造及商業等各領域專業人士的交流合作，讓科技與產業實務結合，共同解決真實世界的問題。

第三，透過合作，整合彼此互補的優勢。他將這樣的理念稱為「超專業分工與智慧協作」（Super Specialization and Wisdom-Based Collaboration），無論是在不同經濟體、企業與專業領域之間，或是在人類與AI之間，都應發揮各自所長、彼此互補，透過智慧協作創造更大的綜效。

施振榮說，他於2004年從宏碁退休，但退休從來不代表停止學習；直到今天，他仍持續探索、學習，思考如何為世界做出更多貢獻；AI的永續發展，也有賴於全球半導體供應鏈的穩定與韌性；台灣將持續與各界友人及合作夥伴攜手合作，確保具韌性的半導體生態系持續推動全球科技進步與經濟繁榮。