台北市文化局長蔡詩萍今下午在臉書透露曾拒絕故宮想要在園區內建築物屋頂安裝光電板，故宮稍早表示，從未提出於正館園區設置太陽能板之提案。對此，國民黨立委王鴻薇曬出公文表示，白紙黑字故宮還可以說謊，真是斯文掃地。

蔡詩萍發文指出，文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象。對此，故宮稍早表示，故宮正館為歷史建築，北院牌樓以北軸線兩側為文化景觀，有關涉及文資相關作為均須依法向台北市文化局申請，惟故宮從未提出於正館園區設置太陽能板之提案。

王鴻薇表示，蔡詩萍揭露了民進黨執政時期，為了推動光電，不只是水庫這種水源保護區，居然連故宮博物院都要染指，發文給台北市文化局。白紙黑字的東西，故宮還可以說謊，她提供相關公文，字字句句都是如同蔡詩萍所言。

王鴻薇引述，「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積」，「特函請惠予協助釋示旨揭區域內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性」。而台北市文化局也明確拒絕，請問故宮博物院，這還要拗什麼？難道堂堂故宮看不懂自己發的文字嗎？染指文史建物，還公然說謊曲解，真的是斯文掃地。