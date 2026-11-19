台北市文化局長蔡詩萍在臉書發布故宮設置太陽光電設備訊息，並以AI生成圖像，故宮表達強烈不滿，並稱從未提出於正館園區設置太陽能板提案。對此，國民黨議員鍾沛君在臉書出示公文，故宮發文是11月12日，「明知故問，經濟部還要逼到什麼時候？」

故宮今天下午發布新聞稿，嚴正駁斥光電不實訊息，要求台北市文化局長撤文並公開道歉，針對蔡詩萍臉書發布故宮設置太陽光電設備之不實訊息，並以AI生成圖像誤導視聽，故宮表達強烈不滿及嚴正抗議。

聲明中指出，故宮正館為歷史建築，北院牌樓以北軸線兩側為文化景觀，有關涉及文資相關作為均須依法向台北市文化局申請，惟故宮從未提出於正館園區設置太陽能板之提案。

鍾沛君則在臉書貼出索資的公文照，她說，「故宮明知故問，經濟部還要逼到什麼時候？」連續幾天，民進黨上下為了翡翠水庫光電案急得跳腳，拚命開記者會澄清，說什麼只是全國普查，問問而已。結果今天台北市文化局長蔡詩萍的一篇發文，直接戳破民進黨政府的謊言：民進黨聲稱放棄翡翠水庫，卻沒有放過染指故宮。

鍾沛君表示，她正式向文化局索資取得公文，發文的時間點是11月12日，正巧是民進黨口口聲聲說水庫光電板計畫早已終止的同時，難道水庫被北市府強硬回絕裝不成，就改找故宮下手嗎？

她說，自家屋頂不能裝太陽光電板，相信故宮比誰都清楚，正館是歷史建築，園區是文化景觀，如果故宮明知過不了文資這關，還得「明知故問」發函問台北市文化局，「院區屋頂能不能裝光電板？」這公文是請教專業，還是拿回去證明「長官，我有問」？

「整齣戲最荒唐的地方就在這裡」鍾沛君表示，經濟部狂催光電版進度，故宮只好演個「我再問問」，最後還得由台北市文化局把那句大家早就知道的「不可以」寫進公文。一個本來就該在選址時排除的方案，硬生生折騰三個機關。

鍾沛君指出，請問經濟部，「你們到底給了故宮什麼壓力，讓一個替國家守護文資的機關，連自己的專業判斷都不敢直接說出口？」經濟部一張光電績效表，故宮就得抬頭找屋頂。下一欄要填什麼？翠玉白菜旁邊還能不能擺兩片？

鍾沛君表示，謝謝台北市文化局，該說「不可以」的時候，就清清楚楚說「不可以」。但事情不能到此為止。經濟部如果認為光電裝置容量重要到連故宮屋頂都要盤點，就自己站出來說明。不要催故宮發函，再讓台北市文化局替中央收拾。

她批評，為了填補錯誤能源政策的黑洞，民進黨無孔不入，水庫要裝，現在連故宮屋頂都不放過，感謝台北市政府與文化局團隊堅守專業，第一時間就硬起來拒絕，幫全台灣守住了故宮的天際線與文化尊嚴。