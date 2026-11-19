從山頭蓋到水面，從農地蓋到水庫，如今連蘊藏國寶的故宮園區也差點要成為太陽能光電板的場域。民進黨的能源轉型，還有什麼地方不能蓋光電板？近一兩年，綠營支持者經常引用「我愛我那小小多山的國家」來表達對台灣土地的認同，如今眼看著光電板一路從山林鋪到水面，甚至要到故宮園區，這真的是人民想見到的家園景象嗎？

台北市文化局長蔡詩萍19日揭露，國立故宮博物院曾提出在園區建築物屋頂設置太陽光電發電設備的構想，遭台北市文化局以文化資產保存理由否決。蔡詩萍表示，故宮正館是歷史建築，整個園區則是文化景觀，依據《文化資產保存法》相關規定，必須保存原有形貌，增設光電設施勢必改變建築外觀，也會影響整體景觀與天際線，因此不能同意。

這個決定值得肯定。故宮不是一般的公共建築，更不是一塊可以任意利用的閒置屋頂。它承載的是台灣重要的文化資產，也是國際觀光客認識中華文化的重要窗口。故宮的建築意象、屋頂線條與整體景觀，本身就是文化價值的一部分。

蔡詩萍還反問，觀光客到法國羅浮宮，會看到屋頂外牆加裝太陽能板嗎？確實，注重保存都市景觀的巴黎，甚至連建築加裝冷氣機都有嚴格的規範。台灣的能源政策可以追求創新，但不是所有空間都必須為發電讓路。文化資產有文化資產的保存原則，生態環境有生態環境的承載限制，水庫更有水質與公共供水安全的考量。

至於故宮園區能有多少發電潛力？根據故宮2025年永續發展報告，南部院區南側停車場已設置1,300.11瓩的光電設備，預估每年發電約159萬度。即使北部日照條件一般不如南部，北部院區2024年完工的新行政大樓，也設置33.06瓩光電設備，預估年發電量約4萬度。這些都是停車場或新建行政大樓，與故宮相關建築及文化景觀條件完全不同。若進一步在園區建築屋頂增設光電板，預估裝置容量及年發電量又是多少？為了增加這些綠電，值得冒著破壞故宮整體園區風貌的風險？

近期翡翠水庫光電案再度引發爭議，反映人民心中的疑慮未解。經濟部雖然一再澄清，水利署過去只是盤點設置潛力，並沒有要求翡翠水庫一定要設置光電；經濟部17日也表示，目前沒有新設水庫水面光電的計畫。問題是，既然沒有推動計畫，過去為什麼要把水庫水域列入盤點？政府又為什麼要花這麼多力氣替光電政策辯護？這些都應該好好說清楚。

從烏山頭水庫到翡翠水庫，從山坡地開發到如今故宮屋頂，社會大眾擔心的是政府推動能源轉型時，是否有清楚的界線，是否先考慮生態、景觀與居民權益？政策規畫究竟是以公共利益為優先，還是只要能增加再生能源裝置容量，就想盡辦法尋找可以開發的地方？

「我愛我那小小多山的國家」這句出自改寫智利詩人的詩句，近年成為綠營支持者經常引用的話，用來表達對台灣土地的珍惜與認同。可是，光是用充滿文青意象的用語是不夠的，若真心愛這個小小多山的國家，更應該珍惜每一座山、每一片土地，以及我們引以為傲的自然與文化景觀。

當山頭被光電板覆蓋，水庫也被列入設置評估，若連故宮園區都要蓋光電板，我們想要的，究竟是小小多山的國家，還是一個小小多光電板的家園？