翡翠水庫設光電板引發爭議，北市文化局長蔡詩萍也拒絕故宮想要在園區內建築物屋頂安裝光電板。北市文化局指出，故宮是在今年11月12日發文詢問，只有發文一次，文化局說明並拒絕。

北市文化局指出，國立故宮博物院正館是歷史建築，而整個園區是文化景觀。依據文化資產保存法第24條、第30條，以及故宮所提的文化景觀保存計畫，相關施工，均規定很清楚，以增設太陽能光電設施為例，達到應送審門檻，須依規定送文化局審議。

文化局指出，文資的任何保存、修復、再利用計畫，均以保存原有形貌，保留立面元素為基本前提。因此增設太陽能光電設施，必然改變建築物原有外觀，影響整體天際線與景觀視覺，進而影響歷史建築原有風貌，及文化景觀的整體性。