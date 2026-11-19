聽新聞
0:00 / 0:00
蔡詩萍曝曾拒絕故宮屋頂安裝光電板案 北市文化局：11月12日發文詢問一次
翡翠水庫設光電板引發爭議，北市文化局長蔡詩萍也拒絕故宮想要在園區內建築物屋頂安裝光電板。北市文化局指出，故宮是在今年11月12日發文詢問，只有發文一次，文化局說明並拒絕。
北市文化局指出，國立故宮博物院正館是歷史建築，而整個園區是文化景觀。依據文化資產保存法第24條、第30條，以及故宮所提的文化景觀保存計畫，相關施工，均規定很清楚，以增設太陽能光電設施為例，達到應送審門檻，須依規定送文化局審議。
文化局指出，文資的任何保存、修復、再利用計畫，均以保存原有形貌，保留立面元素為基本前提。因此增設太陽能光電設施，必然改變建築物原有外觀，影響整體天際線與景觀視覺，進而影響歷史建築原有風貌，及文化景觀的整體性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。