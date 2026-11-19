台南市長黃偉哲今天再拿出阿公店水庫、鳳山水庫設水面型光電板的相關公文指出，高雄前市長韓國瑜把光電設在阿公店水庫就沒問題，設立在烏山頭水庫就有問題，如果因一時選舉而操弄，大可不必，「蔣市長，你的標準在哪裡」。蔣萬安今回擊批評，馬維拉救援失敗後換成「韓維拉」上場。

近期外界關注的烏山頭水庫光電板爭議，愈炒愈熱，蔣萬安今天到新北市與李四川合體一起「海納百川中和車隊掃街」，出發前蔣萬安批評，馬維拉救援失敗後換成「韓維拉」上場，其實明明就是在陳菊市長任內招標、陳其邁市長任內啟用。

他直言，光電板這個民進黨的神主牌，國民黨可不敢拜，面對民進黨的施壓，市民期待的是能夠堅定捍衛市民用水安全的市長，也是堅決反對在水庫上面設置光電板、勇敢向民進黨政府說不的市長。

蔣萬安進一步表示，4年來他都用實際行動讓市民值得信賴。對於外界質疑其「安心遊行」與「光榮台北」的說法，蔣萬安反問，任何一個市長候選人如果資料都不查證、用猜的，過去跟現在立場變來變去，現在連向民進黨說不的勇氣都沒有，怎麼讓人安心。