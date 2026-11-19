中國國民黨新北市長候選人李四川及台北市長蔣萬安今天表示，反對翡翠水庫設光電板；經濟部水利署說，沒要續推設水庫的水域型光電板，不解為何2人有這疑慮。

李四川與蔣萬安在李四川競選總部舉行記者會，李四川表示，水利署明知台北水源特定區的都市計畫管制要點規範水庫不能增設光電板，也不可能進入環境影響評估，為何要連3年發文問地方政府。

他說，如果宣稱這是假議題，那連3年發文在他看就是「問火大的」。他如果當選，一定不讓光電板裝在翡翠水庫，一定要讓市民喝最優質的水，不會喝到光電水。

蔣萬安表示，捍衛飲用水質安全絕不退讓，這是雙北堅定立場，綠能不能凌駕飲水安全，尤其颱風豪雨可能造成光電板老化或損壞等，對水庫是不可承受之重，未來雙北會攜手守護飲用水健康與安全，堅決反對翡翠水庫裝設光電板。

水利署告訴中央社記者，水庫主要供應飲用水，水利署嚴格要求水質保護及安全，以目前設有光電板的水庫，水利署持續監測飲用水，水質都安全無虞。此外，目前沒要續推設水庫的水域型光電板，不理解為何2人有這疑慮。

至於連3年問地方，水利署說，如果有政策要推動，本來就會按年度例行性詢問，推動綠能政策時詢問水庫是否有意設光電板是正常程序。

此外，民主進步黨新北市長候選人蘇巧慧上午參拜新北中和區烘爐地南山福德宮，接受媒體聯訪表示，翡翠水庫管理權在台北市政府，經濟部沒計畫在翡翠水庫蓋光電板，這完全是假議題。選前倒數時刻，國民黨陸續拋出松山機場遷建或光電板議題，都是選舉操作，她仍堅持正面陽光選戰，不隨對手起舞。

河川水質與治理議題，李四川表示，如果當選，一定雙北共同治理淡水河系，發現污染一定嚴格取締，原則上不論哪市環境保護局發現污染就先採樣取締，不分權責，希望雙北有好的飲水及河岸景觀。

蔣萬安說，未來不讓河川稽查有空窗期，希望市民支持雙北合作政策。