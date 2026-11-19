外交部決定主動關閉巴紐駐處，並全面終止對巴紐提供的技術合作，駐巴布亞紐幾內亞技術團16日公告資產標售消息。外交部今天表示，駐巴紐技術團含員眷共有5人，技術團已完成撤離路線及相關規劃，撤離時程將視情勢審慎安排。

巴布亞紐幾內亞7月發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，近日再度片面要求台灣駐處人員限期離境及推動關閉駐處。外交部6日宣布決定主動關閉巴紐駐處，撤回所有派駐人員，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫。

駐巴布亞紐幾內亞代表處16日在臉書發文公告農業機械、車輛及其他資產標售消息，招標期間為15日至25日。

駐巴布亞紐幾內亞技術團臉書專頁16日也發文說明，本次招標為配合駐巴布亞紐幾內亞技術團結束任務與撤離作業所辦理，標售資產包括機動車輛及農業機械、辦公家具及設備等。

針對後續撤離作業，外交部今天回應中央社提問時說明，依據國合會內控作業規定及後續應變會議決議，技術團已完成撤離路線及相關規劃，並持續盤點及整理財產、文書、帳冊等相關資料，以利後續撤離作業順利進行。考量人員安全，實際撤離時程將視情勢發展審慎評估與安排。

外交部表示，駐巴紐技術團含員眷共5人，目前仍在當地。