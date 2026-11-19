水庫設置光電板成選戰焦點，除了翡翠水庫設光電板引發爭議，北市文化局長蔡詩萍下午也在臉書表示，文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象，向故宮想要在園區內建築物屋頂安裝光電板說NO。對此，國民黨議員游淑慧指出，民進黨的能源政策沒有底線？

游淑慧說，「水庫也光電板，現在連故宮也光電板？」民進黨的能源政策，沒有底線？當年電影「海角七號」有句經典台詞，「山也BOT，海也BOT，什麼都可以BOT」沒想到多年後，竟然可以改成「水庫也光電板，故宮也光電板，什麼地方都想裝光電板。」

游淑慧表示，這就是民進黨能源政策讓人難以理解的地方，為了追求綠能目標，難道連國家重要的文化景觀、歷史建築，都要拿來評估設置太陽能板？她要特別肯定台北市文化局長蔡詩萍，以及文化局同仁，堅守文化資產保存的專業立場。

她說，文化資產的價值，不是發多少電，而是承載了多少歷史、文化與世代記憶。能源轉型當然重要，但不代表每個地方都適合裝光電板，更不能讓發電目標凌駕文化保存。民進黨政府的能源政策難道只剩下找地方裝光電板？

游淑慧表示，故宮真正的光芒，是歷史與文化累積的光輝，不是太陽能板反射的光。請讓故宮繼續享受陽光，而不是被光電板盤踞。