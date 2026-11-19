烏山頭水庫水面型光電板汙染疑慮，然而同意水庫申設的權責單位有區分。據了解，水庫的土地使用管制，可以設置水面型光電板，由該水庫管理機關辦理，但發包前的准許與否，以裝置容量2MW（2000瓩）區分，2MW以上則由中央發籌設許可，2MW以下由地方政府同意備案。

根據經濟部「再生能源發電設備設置管理辦法」，太陽光電發電設備，總裝置容量在1瓩以上且屬定置型者，要先申請再生能源發電設備設置，裝置容量達2MW以上者，由中央主管機關認定；未達2MW者，由該縣市主管機關認定。

一名主管能源單位官員說，水庫的土地使用管制規定可以做水面型光電板，由該水庫的管理機關施作，例如烏山頭水庫為農業部農田水利署所管、翡翠水庫為台北市政府等。

關於申請核定，裝置容量達2MW以上且以售電為目的的發電設備，屬於「第一型再生能源發電業」（或一般發電業），須向中央主管機關經濟部能源署申請電業籌設，依序為「籌設許可」、「 同意備案 」、 「工作許可證（施工許可）」、 「電業執照」四階段程序。

裝置容量未達2MW的案場，屬於「第三型再生能源發電設備」，免辦電業籌設許可與電業執照，直接向所在地的縣市政府，依序辦理「台電併網審查」、 「同意備案」 、「 台電簽約」、 「施工併網 」、「設備登記」，即可正式售電。不過程序上，都要先經過地方政府，再轉給經濟部。

據了解，烏山頭水庫水面型光電板為農田水利署施做，並向經濟部申請電業籌設許可。