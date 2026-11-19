台南市長黃偉哲昨天將烏山頭水庫光電案說成馬英九政府任內核准，今天受訪時坦言，「資料沒看仔細，所以我回去點眼藥水，把這個眼睛點清楚一點。」不過，他隨即將矛頭轉向台北市長蔣萬安、國民黨立院黨團、蕭旭岑及作家張若彤等人，質疑外界只看見烏山頭水庫的光電板，卻看不見其他水庫也有光電設施。

黃偉哲以高雄阿公店水庫為例指出，韓國瑜擔任高雄市長期間，高雄市政府也曾核准相關光電設備登記，他反問：「那請問韓市長難道要讓高雄市民喝光電水嗎？」認為以「喝光電水」質疑水庫光電的飲水安全，是個假議題，相關影響應回歸科學討論。

黃偉哲表示，美國、日本、新加坡及葡萄牙都有水庫設置光電的案例，國內也有高雄、新竹、金門等地的經驗，不能只針對烏山頭水庫放大檢視。不過，市府也尊重地方民意，已要求農業部農田水利署不再推動烏山頭水庫第二期光電設施。

黃偉哲強調，「選舉歸選舉，還是要實事求是」，呼籲蔣萬安等人應以相同標準檢視各地水庫光電案例，不應只看見烏山頭水庫，卻對其他縣市及國外的設置情況視而不見。他最後再度呼應自己點眼藥水的說法，隔空向蔣萬安喊話：「如果你們需要眼藥水的話，蔣市長，我送你眼藥水。」

據了解，黃偉哲出示公文為高市府2019年5月20日發文同意阿公店水庫太陽能板的發電設備登記，因阿公店水庫設置容量2MW以下，由市府同意備案 、設備登記。另份文件，為2019年5月27日高市府將鳳山水庫浮動式太陽光電新建工程籌設許可，轉給經濟部能源局審查。

黃偉哲指出，國家有水質標準嚴格檢驗程序，近5年大台南淨水場近4000筆檢測結果符合飲用水水質標準。市府考量地方民意下，尚未建置二期光電計畫，已由農業部農田水利署嘉南管理處完成解約。如果因一時選舉而操弄，大可不必。

台南市烏山頭水庫光電板設置議題延燒，台南市長黃偉哲今天全反擊台北市長蔣萬安，出示公文表示韓國瑜核淮就可以，如果因一時選舉而操弄，大可不必，「蔣市長，你的標準在哪裡」。圖／取自黃偉哲臉書

台南市烏山頭水庫光電板設置議題延燒，台南市長黃偉哲今天全反擊台北市長蔣萬安，出示公文表示韓國瑜核淮就可以，如果因一時選舉而操弄，大可不必，「蔣市長，你的標準在哪裡」。圖／取自黃偉哲臉書