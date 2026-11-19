水庫設置光電板成選戰焦點，台北市長蔣萬安上午與新北市長候選人李四川上午召開記者會，提出雙北合作政見，宣示拒絕翡翠水庫設光電板。北市文化局長蔡詩萍下午也在臉書表示，文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象。

他說，必須感謝台北市文化局的同仁，本於職責，基於專業，向國立故宮博物院想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備案，說了NO ，就是「不可以」。

蔡詩萍指出，國立故宮博物院正館是歷史建築，而整個園區是文化景觀。依據「文化資產保存法」第24條、第30條，規定很清楚，文資的任何保存、修復、再利用計畫，「均以保存原有形貌」，「保留立面元素」為基本前提。

他說，增設太陽能光電設施，必然改變建築物原有外觀，影響整體天際線與景觀視覺，進而影響歷史建築原有風貌，及文化景觀的整體性。這一題的重點是，身為歷史建築、文化景觀的擁有者維護者，根本不該問這問題，因為文資法給了很清楚的答案，必須珍惜原狀。

蔡詩萍表示，所以，不知是怎樣的能源政策，會迫使文資身份的場所，「提出可以裝太陽光電發電設施嗎？當然不行」。他反問，觀光客會在法國羅浮宮屋頂外牆看到加裝的太陽能板嗎？

蔡詩萍指出，請珍惜、愛護國立故宮博物院既有的，恢弘的壯闊外觀吧，不要讓太陽能光電板「盤踞」了故宮博物院，「就讓故宮盡情享受陽光吧」。