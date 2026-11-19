國民黨台南市長候選人謝龍介針對水庫光電板爭議與綠能議題指出，因為非核家園是前總統蔡英文2012年提出，強調2025要非核家園，「蔡總統沒當到2016年才當選，按照道理執行期程應變成2029年，結果還2025，就是因為太急就章，結果變成這樣。」

至於水庫光電板拆除會變成爭論議題，謝龍介直指「就是有問題啊，他們現在怕的就是要賠錢，你懂嗎？」他說，不需要賠錢的，因為「我們有的是辦法，怎麼需要賠？我們有替代方案啊。」

謝龍介表示，現在烏山頭水庫光電板面積是11.5公頃，「我會找個15公頃、20公頃的土地讓你換成地面型的。你還不願意的話，我跟你講，我就有手段對付你。」

謝龍介說，不是只有烏山頭水庫的供應商是「綠友友」，就包括整個七股沿海所有的這些供應商跟工程，全部都是有關係的，「系統性的在綁」。司法也已經有偵辦，不過，「有一些是偵辦到一半就擱置了，好像有針對性的在偵辦，然後要拿這個又來當成武器，作為派系鬥爭，我們是非常不齒」。但他會捍衛在台南鄉親用水的水權，來幫陳詩薇也是這樣，藍白站在一起，針對烏山頭水庫的太陽能光電板清楚來貢獻力量。

經濟部曾針對光電板稱所有水庫水源轉化成自來水時，都會先進入淨水廠等地方處理，引發質疑「主張不是喝水庫原水不會有問題」的說法流傳，也在政論節目成為討論話題。

謝龍介指出，這種邏輯如果可以聽得懂的話，那這個經濟部長可以當總統了。他說，我們要的是一個安心，如果「你把你廁所裡的大小便通通弄來淨水廠，然後淨水以後，這個水也符合檢驗標準，你敢喝嗎？你願意喝嗎？我們能喝嗎？你要民眾喝的是這種水嗎？」他認為經濟部長應該出來說清楚。

他說，全世界的太陽能光電平均一度起來是1.5元，我們台灣是5.2元。就是因為「你太急了」，沒有人反對太陽能發電，馬政府就在做「陽光屋頂百萬座」，可是當有時間壓迫時，所謂的「綠友友」就跑出來了。很多太陽能板不要用中國大陸的貨，結果透過越南洗產地過來，成本增加了三、四倍。