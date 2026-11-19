針對租金補貼調整，內政部政務次長董建宏今天表示，選後將與地方政府協調討論，並參考各地周邊租金等情況，過去租金補貼全額由中央負擔，因財劃法已修法，將請地方政府負擔一部分，另將在選後與地方檢討容積獎勵。

國家住宅及都市更新中心上午舉辦2026年第4季中央社會住宅招租發布會，公告新北市、嘉義市、台南市及花蓮縣共6案，合計1672戶招租，受理申請期間自11月30日至12月29日，董建宏出席發布會致詞並回答媒體提問。

針對租金補貼額度調整，董建宏表示，已經與國土署討論調整租金補貼的額度，將等選舉結束選出新任縣市長後，與地方政府討論租金補貼調整，並參考各地周邊租金、居住水準等，而過去租金補貼都是中央全額負擔，但是在財劃法修法後，各地方政府的財政預算都增加很多，因此會請地方政府負擔部分，不可能每件事情都是「地方請客，中央負擔」。

對於青年組織昨天公布大學生租屋調查現況，並關切租屋權益等議題，董建宏強調，教育部昨天已有相關回應，宿舍等需求是由教育部處理，大學生若要校外租屋，則依租金補貼的方式協助，社宅還是優先由社會上有需求的人住。

他強調，「大學生歸教育部管」，中央直接興辦的社宅資源較少，所以是優先照顧已經在就業的青年、社會相對弱勢者，以及提供婚育宅，至於大學生需要的宿舍方面，教育部也有相關的宿舍政策，正在積極籌建當中。

內政部國土署主任秘書歐正興會後補充，目前租金補貼範圍是新台幣2000元至8000元，婚育家庭等情況另有按情況按倍數加碼，因為5、6年沒有檢討，所以會針對2000元至8000元的金額檢討。

至於中央興辦的社會住宅租金是否調整，歐正興說明，由於社宅租金分級原則表去年才公布，目前不會這麼快做修正。

針對都更提供社宅給予容積獎勵等議題，董建宏會後說明，將等待地方選舉結束後，與地方政府重新檢討相關的容積獎勵，「因為有的容獎給得太浮濫了」，也要重新檢討，也有一些屬於國家目前正在推動的政策，本來就應該要做的，所以相關容獎也要做適度檢討。