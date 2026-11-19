民進黨台南市長候選人陳亭妃在政見發表會稱「現在所有的水庫根本就沒有光電板」，遭媒體引述後認為被斷章取義，昨報案提告，警方6小時內約詢中天記者。國民黨立委徐巧芯今天質疑，陳亭妃一提告，檢警就火速辦案，但先前國民黨議員告發作家廖玉蕙、民進黨議員許淑華造謠的案件卻未見進展，為何辦案速度與力道落差如此之大？

徐巧芯表示，11月17日台南市長公辦政見會上，陳亭妃在直播鏡頭前親口說出「現在所有的水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了」。但白紙黑字、有影有聲，全台灣人都聽得清清楚楚，烏山頭水庫明明就有光電板正在運轉，這也是客觀事實。

徐巧芯認為，如果陳亭妃只是一時口誤，或當下表達不夠精確，大可以大方承認，把話講清楚就好，選民並非不能理解。結果陳亭妃不認錯、不道歉，反而選擇直接對如實引用原話的記者提告「選罷法」，硬是把政治人物自己的失言操作成「媒體抹黑」，試圖透過司法提告轉移焦點、製造寒蟬效應。她質疑，難道以後媒體連報導候選人在公辦政見會上的原話，都要面臨被告的風險嗎？

徐巧芯指出，更讓人看不下去的是檢警的辦案效率。陳亭妃一提告，檢警竟在6個小時內火速動作，通知記者到案說明，效率高到令人嘆為觀止，但先前國民黨市議員具名告發廖玉蕙造謠，以及告發許淑華造謠，這些案件究竟辦到哪裡去了？反觀國民黨團總召傅崐萁辦公室主任李秀姬，同樣也是隔天就被警察上門約詢，為何辦案速度與力道落差如此之大？

徐巧芯認為，說穿了，光電板議題從中央到地方，經濟部連發圖文澄清、綠營媒體人全面洗地，再加上檢調大動作火速辦案，整個綠營上上下下之所以這麼急，就是因為這些年沒完沒了、毫無節制的光電開發，不僅弊端叢生，地方與基層的民怨更已經徹底燒起來。她強調，這些全台灣人民都看在眼裡，大家就等著在11月28日用選票跟民進黨好好算帳。