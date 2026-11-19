民法第1223條今年刪除「兄弟姊妹特留分」規定，但無其他配套。行政院會今天通過修正「民法繼承編」部分條文修正草案等，修正兄弟姊妹與配偶同為繼承人且被繼承人生前未預立遺囑時，應繼分比例從各得1/2，提高為配偶應繼分至2/3等。

今年8月17日修正公布的民法第1223條僅刪除「兄弟姊妹特留分」的規定，並無其他配套措施，行政院會今天通過民法繼承編部分條文修正草案及民法繼承編施行法部分條文修正草案，補足相關配套措施；草案將函請司法院會銜送請立法院審議。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，對於被繼承人生前未預立遺囑或指定應繼分，以及遺產分割方法等情形，與當今家庭生活型態及社會觀念未盡相符，因此提出配套修法，藉以平衡保障生存配偶與兄弟姊妹的權益。

草案重點包含一，修正兄弟姊妹與配偶同為繼承人時的應繼分比例，考量現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間關係未若農業時代緊密，且已進入超高齡社會，當配偶與兄弟姊妹共同繼承，且被繼承人生前未預立遺囑時，若由雙方各分得遺產1/2與現代社會通念不符，因此修正兄弟姊妹與配偶同為繼承時的應繼分，自遺產1/2調降為1/3，配偶應繼分提高至2/3等。

二，草案也修正遺產酌給請求權，考量為照顧弱勢手足，明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹為繼承人，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當者，得請求酌給遺產。上述兩項修正都估自明年2月17日施行。

草案重點三，為利社會經濟發展及被繼承人財產的運用，草案修正遺囑禁止遺產分割期限，將遺囑禁止遺產分割期間自10年修正為5年；四，草案規範，繼承人中有對於被繼承人的事業提供勞務或為財產上給付、對於被繼承人為療養看護，或依其他方法，就被繼承人財產的維持或增加為特別貢獻者，該特別貢獻的價額，應於遺產分割時，加入該繼承人的應繼分。

五，為避免繼承人長期不分割遺產，造成日後訴訟舉證困難，明定歸扣及特別貢獻規定的適用期限，原則上為繼承開始後的5年內。上述三項修正則預計於2028年2月17日施行。

另為了降低「特別貢獻制度」對司法實務造成的衝擊，法務部法律事務司長謝志明在記者會說明，一，特別貢獻制度僅得於遺產分割時主張，不得單獨起訴；二，需於繼承開始5年內主張；三，由繼承人間先行協議，協議不成或不能協議再由法院酌定；四，不溯及適用修正施行前死亡，但未完成遺產分割的案件。