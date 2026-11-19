太陽能光電板與綠能政策成為縣市長選戰話題，而且持續延燒，柯文哲今天被問到光電政策時，直指這就是「意識形態治國」的後果，「搞到國家亂七八糟，就這麼簡單。」

柯文哲也認為「台南市水庫沒有光電板」說法爭議會延燒變成口水戰，是因為民進黨台南市長候選人陳亭妃明明有就這樣，講錯就講錯，「陳亭妃你就說我講錯了」，這樣就好了，為什麼還要牽拖一大堆問題。

柯文哲指出，他從來不反對綠能與光電，光電是國家能源政策。前總統蔡英文說光電、風電這些綠能要占20%。政策方向他不反對，但是「你為了要講2025非核家園」，光電不得不加快速度擴充，又加速停掉核能造成台電嚴重虧損。

柯文哲表示，推動綠能如果按部就班，今天台電也不會虧成這個樣子。日本也不是沒有光電的政策，但是人家比如農田就是維持一定比例、維持農力。我們現在為了綠能，變相把農田、整座山搞成這個樣子，光電就是把它綁在一起。柯文哲質疑，「你就是要非核家園，要求太快，一定要把核能關掉，然後就被迫光電要加速。那你光電要加速，就會開始在不該蓋的地方蓋，或者是說，在成本不太符合的時候硬蓋，這不是今天的政策嗎？」

柯文哲因而呼籲「不要再意識形態治國」，要理性、務實、科學，他說 很務實地算一算，看那個光電政策時程，就是因為「你（蔡英文）要非核家園，才搞成今天這個局面。」

「講錯就認錯」，柯文哲認為陳亭妃台南水庫沒光電板說法引發爭議，「講錯就講錯，陳亭妃你就說我講錯了，這樣就好了」。柯文哲說，「其實我也知道啦，那個（光電板政府與廠商）都簽約的啦，現在要違約，要賠很多錢，結論就是這樣，意識形態治國，搞到這個國家亂七八糟，就這麼簡單。」