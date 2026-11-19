民進黨台南市長候選人陳亭妃在政見發表會稱「現在所有的水庫根本就沒有光電板」，遭媒體引述後認為被斷章取義，昨報案提告，警方6小時內約詢中天記者。國民黨立委徐巧芯今天質疑，陳亭妃一提告，檢警就火速辦案，但先前國民黨議員告發作家廖玉蕙、民進黨議員許淑華造謠的案件卻未見進展，為何辦案速度與力道落差如此之大？

2026-11-19 14:32