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經貿辦：台加貿易協議須待加國內部程序 盼盡快簽署
加拿大總理卡尼昨天表示，台加貿易合作架構協議有望近期簽署。行政院經貿談判辦公室今天說明，正在等待加拿大完成內部程序，盼盡速簽署協議，推動進一步的經貿合作。
據加拿大通訊社（Canadian Press）報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨天在中國深圳舉行的記者會上表示，加拿大與台灣早在一年多前便完成協商的貿易合作架構協議（Trade Cooperation FrameworkArrangement），可望近期正式簽署。
行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽今天在政院會後記者會上表示，政府已注意到相關報導，目前正透過各方管道了解加拿大官方想法，若有相關消息會適時對外報告。雙方尚未簽署協議原因為，台灣在等待加拿大完成內部程序，期盼與加方盡速完成簽署，以便推動進一步的經貿合作。
加拿大與台灣早在2025年3月完成貿易合作架構協議的協商，聯邦政府並於同年5月就協議內容徵詢各省政府意見，但協議隨後進入停擺狀態。
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