國民黨團提案普發現金新台幣2萬元，力拚明天立法院會闖關三讀。行政院今天說，財政規劃不應受選舉節奏左右，盼立法院延續性別平等工作法修法時的理性溝通模式，支持明年度總預算案，讓不用舉債、合法合憲的AI紅利能在明年春節前發放。

明年度中央政府總預算案納入「AI紅利全民共享」普發現金1萬元，目前仍在立法院審議中；國民黨團則提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，提案普發現金2萬元，力拚明天在立法院會闖關三讀。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，政府施政以全民為念、弱勢優先，國家財政規劃不應受到短期的選舉節奏所左右，選舉是一時的，但是國家財政是永續的，應該要尊重憲政體制，各個憲政機構都可以在憲政架構下來行使憲法權利。

她也重申，行政院長卓榮泰今天在院會中也有提到，上週朝野在協商性別平等工作法還有就業保險法修法時，為讓更多年輕家庭都得到更好的照顧、兼顧財政紀律，就有達成共識，期盼立法院可以延續這樣理性溝通的協商模式，回歸到專業討論，共同為國家財政立法做好把關。

李慧芝表示，行政院已經在明年的總預算當中編列AI紅利每人1萬元的預算，只要中央政府總預算案在明年1月可以順利通過，大家就能及時在春節前領到不用舉債、合法合憲的全民普發現金。