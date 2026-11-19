亞太經濟合作會議（APEC）登場，針對我國如何因應美中俄領袖峰會，行政院發言人李慧芝今天說，任何有助於區域風險管理與安全穩定的努力，政院都正面看待；我方與美方持續保持密切聯繫，完整掌握狀況，台灣始終秉持維持現狀、確保和平穩定的立場，會持續跟國際民主友盟國家合作，共同守護區域安全。

另針對美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）年度報告稱，中共在未來24個月內，可能加強對台軍事、政治與經濟脅迫，甚至採取隔離或封鎖等手段施壓促統。

李慧芝指出，政院已關注到相關訊息，感謝美國、法國、德國、加拿大、義大利、英國、日本及歐盟等民主友盟關切，我方會持續關注情勢發展；這個委員會每年都會針對台美關係提出報告，感謝其對台美關係的重視、關切台灣遭受中共各方面的干預與施壓，台灣會持續與美方保持密切協調與合作。

她重申，台美雙方具有共同利益與目標，雙方溝通管道暢通，且台海和平攸關全世界利益，政府會在良好的基礎上，持續穩健推動並深化台美全方位關係。

而在民主盟友經貿合作上，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大與台灣早在一年多前便完成協商的貿易合作協議，可望近期正式簽署。

行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽證實，政府已注意到相關報導，目前正透過各方管道了解加國官方想法，有相關消息將適時對外說明；至於尚未簽署的原因，因我方正等待加方完成內部程序，目前沒有更多說明，我方期待能與加方儘速完成簽署，推動進一步的經貿合作。