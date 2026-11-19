立法院三讀通過提高老農津貼至每月新台幣1萬5000元，明天是行政院副署最後期限。立法院秘書長周萬來今天表示，目前追加預算是以每月1萬元編列，若要提高就會涉及司法院大法官釋字第264號解釋。

立法院6日三讀通過修正老年農民福利津貼暫行條例部分條文，老農津貼從現行每月8110元，提高至1萬5000元，明天是行政院決定是否副署的最後期限。

立法院司法及法制委員會今天處理「處理115年度中央政府總預算關於立法院主管預算凍結項目」，邀請周萬來等人列席並備詢。

國民黨立委翁曉玲質詢表示，此次老農津貼修法，保障老農在退休後的生活得到一定程度的保障，但行政院過去拒絕副署老人福利法修法等，這次行政院是否副署仍是未知數。

周萬來表示，若這次行政院不副署，修正後的老年農民福利津貼暫行條例就無法作為追加預算的編列依據，目前追加預算是以每月1萬元編列，若要改成1萬5000元，就會涉及預算法、司法院釋字第264號解釋，也就是立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出的提議。

翁曉玲也提到，行政院主張現在立法院三讀通過的法律，違反預算法第91條規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，質疑過去哪個法案有徵詢行政院的意見。

周萬來回應，依照他的經驗，立委提案裡面，很少一定要行政院來提意見，通常是等待行政院提出版本後併案處理，但在法案通過以後，一般來說「不副署是這一屆才發生」，以前沒有發生過。