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老農津貼副署與否 政院：將於期限內做出合法合憲決定
各界關注行政院如何因應立法院版本的「老年農民福利津貼暫行條例」修法，行政院今天表示，會在期限且於憲法賦予的職權範圍內，做出合法合憲的決定，並以適當方式向社會說明。行政院今天若未提覆議案，20日是否副署將是關注焦點。
行政院會1月15日通過農業部提出的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老年農民福利津貼發放額度增至1萬元並調整排富標準，草案送立院審議，並於日前提出今年度追加預算案希望支應發放經費。不過，立法院會三讀通過的版本為在野黨版，老農津貼調高至每月1萬5000元。
各界關注行政院如何因應，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，政府制定福利政策始終堅持符合不增加實質舉債、不排擠其他政策、程序合法合憲3項原則，且政府也為持續照顧農民，就財務永續、排富標準物價調整機制完成整體評估，提出老農津貼調高至每人每月1萬元的完整方案。
李慧芝說，立法院三讀通過的修法版本，每年將額外增加新台幣320億元支出，且事先未與行政院溝通，將造成政府長期財務負擔，並且壓縮其他農業政策資源配置空間，因此行政院會在期限之內，以及憲法賦予的職權範圍做出合法合憲的決定，並以適當方式向社會說明。
依據相關程序，行政院若要提覆議，最晚須於今天提案送立法院，若今天未提覆議案，20日是否副署法案，並由總統府公告將成關注焦點。行政院去年起針對立法院通過的9項修法陸續運用不予副署因應，最新一案為老福法修法。
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