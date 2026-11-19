九合一選戰進入最後倒數，街頭卻呈現兩種截然不同的政治風景。一邊是挾帶龐大資源與社群聲量、在淡水河畔祭出無人機展演、支持者高調綁上飄帶的「洋流」陣營；另一邊則是仰賴傳統車掃與市場拜票、支持者低調安靜致意排隊的在野陣營。 當執政優勢轉化為龐大資源輾壓、媒體傾斜與司法雙標疑慮交織，看似一面倒的「全民共識」，究竟是真實民意的展現，還是「沉默螺旋」效應下所掩蓋的政治假象？

2026-11-19 13:01