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蔣萬安選舉公報未提松機遷建 政院指北市府毫無聯繫、未交資料
九合一大選倒數，台北市長蔣萬安未在選舉公報中寫入松山機場遷建，遭外界質疑。行政院發言人李慧芝今天指出，自10月15日蔣萬安到行政院會提出松機遷建想法後，至今已是第36天，但行政院還未收到台北市政府相關文件，台北市政府也沒有就松機遷建跟行政院聯繫。
為推動松山機場遷建案，蔣萬安曾列席行政院會爭取中央支持，當時行政院長卓榮泰會中請蔣萬安提供從反對改為支持松機遷建的理由，以及過去4年北市府為松山機場遷建相關評估與討論，交由相關部會討論。
而對於選舉公報未放入松山機場遷建，蔣萬安前天表示，已召開記者會，也在議會提出專案報告、到行政院及各平台清楚說明，這些都非常明確。
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