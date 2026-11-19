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民進黨：國民黨拿水庫光電製造恐慌 轉移蔣萬安施政缺失焦點
民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨立法院黨團操作烏山頭水庫光電議題，但烏山頭水庫水質檢測早已符合標準，國民黨卻不斷炒作根本不存在的水質汙染問題，利用民眾對飲水安全的擔憂製造恐慌，這是想轉移台北市長蔣萬安施政缺失焦點。
林楚茵質疑，國民黨選在選舉前大打水庫光電，究竟是為了關心飲水安全，還是想轉移外界對藍營地方執政缺失的關注，尤其是台北蔣市府的各項施政漏洞，讓那些真正發生、造成實際傷害的公共安全事件逐漸被遺忘？
林楚茵指出，國民黨不斷炒作水庫光電，難道就是想讓大家忘記吃了營養午餐而食物中毒的學童；忘記基泰大直施工造成民宅塌陷，居民一夕之間失去家園；忘記寶林茶室食物中毒事件奪走6條人命，台北市政府更因處置疏失遭監察院糾正；也忘記東門市場附近一棵原定移植、陪伴市民數十年的老樹，竟遭市府委外廠商誤砍。
林楚茵說，國民黨與其拿根本不存在的水質污染問題煽動恐慌，不如好好回答，這些已經發生的事件，究竟有多少問題獲得改善、多少責任被追究？真正值得關心的公共安全，不該被選舉口水掩蓋，國民黨可以繼續製造新的政治話題，卻無法抹去過去的執政缺失，更不能靠製造恐慌，逃避應負的治理責任。
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