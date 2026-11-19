行政院日前收到立法院三讀通過的「老年農民福利津貼暫行條例」函文，19日是覆議的最後期限，針對後續因應作為、是否採取不副署，行政院今天仍未鬆口，僅稱會在期限之內，在憲法賦予的職權範圍，做出合法合憲的判斷跟決定，也會以適當的方式向各界說明。

至於立法院明天將闖關普發現金兩萬元相關法案，行政院說，政府施政始終以全民為念、以弱勢為優先，國家財政規畫不應該受到短期選舉節奏左右；希望立法院延續上周少子女化修法的協商模式，回歸專業討論，為國家財政永續把關。

行政院發言人李慧芝指出，對於福利政策的制定，政府始終秉持三原則，即不增加實質舉債、不排擠其他政策及合法合憲；政府持續照顧農民，也兼顧財政永續、排富標準及物價調整機制，做成完成整體評估，並已經提出老農津貼調高到每個月一萬元的方案。

李慧芝說，立法院三讀法案每年會額外增加320億元的支出，但未跟政院溝通，造成政府長期財務負擔、壓縮其他農業資源政策的配置空間。行政院會在期限內，在憲法賦予的職權範圍中，做出合法合憲的判斷跟決定，也會以適當方式跟各界說明。

針對國民黨立院黨團明天有意通過普發兩萬的特別條例。李慧芝說，政府施政始終以全民為念、以弱勢為優先，國家財政規畫不應該受到短期選舉節奏左右，行政院秘書長張惇涵說過，選舉是一時的，國家財政是永續的，應尊重憲政體制，各個行政機關會在憲政架構下行使憲法權利。

李慧芝提到，卓榮泰提示時提到，上周朝野協商攸關性平法、就保法時，朝野黨團與行政院達成共識，讓更多年輕家庭、父母子女得到更好照顧，也兼顧財政紀律，希望立法院延續此種協商模式，回歸專業討論，共同為國家財政永續把關。

李慧芝表示，事實上，行政院已經在明年度中央政府總預算中編列AI紅利普發一萬的預算，只要在明年1月通過，大家就可以及時領到不用舉債且合法合憲的普發一萬元。