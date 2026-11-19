115年度追加預算案將於20日前完成三讀程序。行政院長卓榮泰今天表示，國際能源價格劇烈波動，中油面臨資不抵債困境，台電中油為全民抵擋通貨膨脹衝擊，盼立院體察未來國營事業經營需求，支持追加預算。

據立法院10月30日朝野黨團協商結論，朝野黨團決議115年度追加預算案，於11月20日前完成三讀程序。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會表示，行政院所提追加預算是本於推動政務所需要，盼立院大力支持。

卓榮泰強調，自今年2月至今，中東衝突造成國際能源價格劇烈波動。中油與台電持續吸收高漲成本，為全民抵擋通貨膨脹衝擊，兩家公司產生嚴重虧損，中油甚至面臨資不抵債困境。行政團隊實際了解其他國家因應之道，無非是透過調整費用或編列預算補助。

卓榮泰說明，日本為因應中東情勢編列超過3兆日圓的追加預算，因此懇請立院支持，撥補中油、台電及液化石油氣（LPG）供應業者，共計新台幣1809.3億元。

卓榮泰進一步指出，中油因自有資金殆盡，過去僅能以舉債辦理10項天然氣建設，包括液化天然氣接收站、氣化設施及管線等投資計劃，因此請立院支持增資中油2338億元，這數字遠低於現在中油舉債建設的4845億元。

卓榮泰表示，增資只是讓中油能有較健全財務結構，進行各項建設投資，並在國際信用評比上繼續取得有利競爭地位，向國外爭取更充裕油源，穩定國內民生、讓產業穩定成長。

卓榮泰說明，無論是增資或撥補都是對國營事業必要作為。撥補是彌補過去因政策目標產生的虧損，增資是因應未來公司健全運作之必要。如法國電力公司因俄烏戰爭致能源成本快速提高，2022年虧損179億歐元，當年辦理31.5億歐元增資，2023年本業轉虧為盈。

卓榮泰也提到，台灣高鐵曾經虧損達到521億元，一度瀕臨破產，最後決定增資300億元，提高公股比例，轉為國有民營後也延長特許年限，因此2016年首次配發現金股利且推動上市，可見適時給予企業合理必要的財務健全，能讓其在營運上有更好方向與體質。

卓榮泰再次籲請，立院在討論追加預算過程中集思廣益，也能考察過去國內外各項實例，並體察未來國營事業經營需求，給予中油、台電全力支持。