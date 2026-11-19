彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，這也是南瑤宮首次獲得總統贈匾，賴總統也不忘輔選民進黨提名的縣長候選人陳素月、市長候選人黃柏瑜，還批判在野黨加碼發現兩萬元現金違憲，是選舉花招。

彰化南瑤宮建於清代乾隆年間（1738年），主祀天上聖母，俗稱「彰化媽」，擁有十個媽會，是中部重要信仰中心與台灣進香團的鼻祖，現為縣定古蹟。在民國61年只獲前副總統嚴家淦贈匾，今天則是首次獲總統贈匾，這也是賴總統任內首次來南瑤宮參拜。

賴總統今天上午到南瑤宮參拜，除陳素月、黃柏瑜及南瑤宮管理人彰化市長林世賢外，還有立委黃秀芳、陳秀寳及其他縣議員候選人、黨工及各媽會都有代表參加，並一起參加贈匾，充滿濃厚的選舉氣氛。

彰化市長也是縣議員候選人林世賢除介紹南瑤宮的歷史及建築特色外，也感謝中央的協助，以6千多萬元經費完成百年來的整修，後續還有二、三期工程還興辦，南瑤宮並已爭取從縣定古蹟升格為國家古蹟，賴清德尚場表示支持。

彰化市長候選人黃柏瑜信心滿滿，強調11月28日一定會當選市長，延續林世賢優秀的市長政績，讓南瑤宮不只是彰化的南瑤宮，更是世界的南瑤宮。

民進黨彰化縣長候選人陳素月除強調彰化南瑤宮是地方信仰中心外，還表示彰化是古城，有著豐富文化底蘊，他當選縣長一定會積極促成彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化，促進地方繁榮與發展。

賴清德總統則稱讚陳素月任內爭取的台76線延伸工程、東彰道路及「彰化水五金田園生產聚落特定區主要計畫案」等重大建設、社會福利政策外，中央也會支持彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化案。

賴清德總統還提到政府運用AI紅利，有盈餘發給每個國民每人1萬元現金，大家都很歡喜。但是，在野黨立法院黨團卻加碼提案普發 2 萬元，賴總統批評，立法院是監督機關，增加預算是違反憲法規定，是選舉花招，在野黨現在要做的是，不要再擋中央預算，好讓在農曆春節前順利發放。

彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，這也是南瑤宮首次獲得總統贈匾。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，受到民眾熱誠歡迎，甚至索取簽名。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，這也是南瑤宮首次獲得總統贈匾。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，這也是南瑤宮首次獲得總統贈匾。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，受到民眾熱誠歡迎，甚至索取簽名。記者劉明岩／攝影

彰化南瑤宮剛完成百年整修，賴清德總統今天上午前往贈與「德溥群生」匾額，受到民眾熱誠歡迎，甚至索取簽名。記者劉明岩／攝影