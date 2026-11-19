「三班護病比為何要等到明年才分階段達成？」白委邱慧洳19日質詢時不滿質疑衛福部長石崇良，精神科護理師為何不能加入「三班護病比」？盼衛福部不要一直再拖。石崇良回應時也忍不住動怒說：「委員你不要抹殺我們的努力，都有在討論相關方案」。

補齊人力別再拖

立法院衛環委員會19日處理衛福部預算解凍案。民眾黨立委邱慧洳質疑，三班護病比的修法5月8日通過、總統賴清德15日公布，法規應於17日執行，但衛福部卻透過《醫療機構設置標準》，將規定改成醫學中心明年5月1日上路、區域醫院要後年1月1日、地區醫院要後年5月上路，「到底缺多少人？」

邱慧洳質疑，醫學中心目前達標率76%、區域醫院79%、地區醫院89%，總共到底缺多少人？為何要等到至少明年才能達標？石崇良回應，護理界從疫情以後就很缺人，而地區醫院還有面臨關床率高的問題，但邱慧洳表示，補充護理人力才能提升醫療品質，護理人員已經等很久了，盼不要再持續研議。

精神科要納入

另外，邱慧洳也呼籲衛福部儘速將精神科護理人員納入三班護病比，但石崇良表示此議題今年才開始討論，邱慧洳打斷說，工會已經在113年跟照護司反映過，但石崇良回應說，精神科與急診、一般護理人員不同，因此目前才是在全日護病比，目前已經都有啟動討論、開過8次會，且8月已經開過會，12月還會再開一次會。

「護理師都贊成，現在幾乎都是雇主反對！」邱慧洳盼石崇良不要再拖延、廣聽護理人員意見，不然顯得衛福部沒有努力在做，石崇良後來也忍不住說，衛福部相當重視人力，都有推出精進作為，「請委員不要抹殺我們的努力！」邱慧洳也追問，部立醫院目前護士在工作條件、輪班等也陷入水深火熱的境地，「請問改善措施在哪裡？」

衛福部長講重話

「委員，你跟我講哪一家部立醫院的護士陷入水深火熱，我馬上開除那個醫院的院長！」石崇良直接這樣回應，但邱慧洳質疑，這樣形同就是政治施壓，她希望能與部長好好討論問題，但部長總是這樣回應，基層情何以堪？

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