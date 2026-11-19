民進黨台南市長候選人陳亭妃狀告記者，傳出昨天記者「馬上就被檢調約談」。民眾黨黨主席柯文哲被問到會不會覺得這個速度就是一種「只打藍、不打綠」？柯文哲就以這個例子質疑賴清德「製造對立、製造分裂、破壞司法」，他雖然說這個需要完整論述，不過，差不多可以開始幫賴清德「蓋棺論定」了。

柯文哲看完者針對中天記者迅速遭司法調查表示，司法改革是民進黨在野的時候提出的政策。公平正義的司法，是民主正義的基礎。看這次美國期中選舉川普兩年前大贏，可是這次就整個共和黨大敗。不是民主黨贏，而是人民不喜歡川普。

柯文哲說，我們會認為民主政治比獨裁政治好，是因為民主政治有糾錯，自我改善的能力。可以透過選舉，去修正過去的錯誤。但是這種民主的這種糾錯能力，基礎就是公平的選舉。當人民開始這個選舉不能公平的時候，「因為受到司法的干擾，不能公平選舉，這個民主政治就崩壞了。」

柯文哲接著話鋒一轉說，「差不多我們都可以開始幫賴清德蓋棺論定了」。

「賴清德對台灣政治、社會最大的傷害，一個是製造對立、製造分裂」，柯文哲說，本來台灣是和諧的社會，「你怎麼搞分裂、搞對立這樣」。另一個就是司法破壞。一旦司法公平性開始喪失，民主政治的正常機制不能顯現，就失去意義，「民主政治優於獨裁政治的意義就會喪失」。這個需要完整的論述哦，但是結論就是這樣。

柯文哲認為，司法機關的作為讓老百姓不相信司法，「不然你現在去給台灣人你來做個民調，司法的社會信任度不到30%」。他嘆氣再說一次，「司法社會信任度不到 30%，這個國家怎麼運作？」