「立法院應該設立『兒少諮詢會』，讓兒少的意見有機會變成政策！」綠委張雅琳19日如此建議立法院，院方官員則回應可透過活動先試辦；另外，立法院衛環委員會11日首創用AI念法條，但事前多數委員會的委員並不知情，張雅琳要求未來試辦要提前通知，且與公民團體討論。

AI念法條委員不知情？

立法院司法法制委員會19日處理立法院自己的預算解凍案，邀請秘書長周萬來備詢。由於衛環委員會11日審查《失智症基本法》時，首度用AI念法條，民進黨立委張雅琳便指出，我國立法院是「委員會中心主義」，委員會有任何新措施，應該事前通知委員會的委員，但當天似乎是少數立委知情就突然這樣做。

周萬來回應說，一開始先用1.5倍速念，後來經過確認可以加速後調整成2倍，事後他也有請教民進黨籍召委王正旭意見，王認為應該要改成1.75倍比較適當。但張雅琳打斷周萬來的話指出，在委員會「開會」以前就應該通知，她也呼籲立法院要推行相關措施前，應該跟民間團體（例如公督盟等）多溝通。

少應可參與立法

張雅琳也關注兒少參與國會議題，她詢問立法院何時要開辦「兒少諮詢會」與「數位參與平台」？並強調在許多國家的國會，兒少可以自行提案，且相關提案都有機會成為法律，我國應設立相關機制。但立法院秘書處處長孔秉杰回應說，目前院內沒有預算，希望可以先請衛福部的全國兒少代表來立法院開會，可安排相關議題進行諮詢。

「希望可以落實¬『兒少表意權』！」張雅琳隨後提出折衷方案：她會與民團在18日先試辦「兒少論壇」，讓兒少透過導覽、了解議事運作，並與立委交流，對立法院更加熟悉。對此，孔秉杰表示，未來可以配合辦理；最後，張雅琳詢問國會咖啡廳與交誼廳何時可以落成？周萬來表示，明年第3季或第4季。

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