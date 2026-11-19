立法院日前三讀刪除兄弟姊妹特留份規定，行政院會今天再通過配套修法，未來配偶與手足共同繼承時，配偶應繼分提高至3分之2、手足降為3分之1，同時放寬弱勢手足的遺產酌給請求權、增訂繼承人特別貢獻，另縮短遺囑禁止分產期限從10年改為5年。

行政院會今天通過民法繼承編部分條文修正草案，及民法繼承編施行法部分條文，將函請司法院會銜送請立法院審議。修法重點包括，修正兄弟姊妹與配偶同為繼承人時的應繼分比例、遺產酌給請求權、遺囑禁止遺產分割期限、增訂繼承人特別貢獻規定和歸扣及特別貢獻規定的適用期限。

鑑於現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間關係未若以往緊密，我國已進入超高齡社會，當配偶與兄弟姊妹共同繼承，且被繼承人生前未預立遺囑時，是由雙方各分得遺產2分之1，與現代社會通念不符。修法將兄弟姊妹與配偶同為繼承時的應繼分，自遺產2分之1調降為3分之1。

為照顧弱勢手足，修法明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹為繼承人，因被繼承人死亡生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當者，得請求酌給遺產；並明定請求酌給遺產的要件與程序，及增訂法院裁判的衡酌因素暨時效規定。

另為維護繼承人間的實質公平，修法明定繼承人中有對於被繼承人之事業提供勞務或為財產上給付、對於被繼承人為療養看護，或依其他方法，就被繼承人財產之維持或增加為特別之貢獻者，該特別貢獻之價額，應於遺產分割時，加入該繼承人的應繼分。

此外，為利社會經濟發展及被繼承人財產運用，修法將遺囑禁止遺產分割期間自10年修正為5年；另為避免繼承人長期不分割遺產，造成日後訴訟舉證困難，明定歸扣及特別貢獻規定的適用期限，原則上為繼承開始後的5年內。

至於新舊法如何交接，民法繼承編施行法部分條文修正草案明定，新法上路前已經生效的遺囑，若禁止分割遺產剩餘期限超過5年者，將縮短為5年；新法上路前已經發生的繼承案，若尚未分配遺產、生前贈與歸扣，同樣適用5年提出的限制。

另外，為配合先前刪除手足特留分的時程，修法將明定各修正條文施行日期，其中配偶與手足同為繼承時的應繼分比例、遺產酌給請求權，將同步於明年2月17日生效，而修正遺囑禁止遺產分割期限、增訂繼承人特別貢獻規定及歸扣及特別貢獻規定的適用期限，將於後年2月17日施行。