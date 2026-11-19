立委今天關心衛福部新設兒家署時程規劃、人力規模。衛福部長石崇良表示希望可爭取達400人規模，朝明年兒童節成立努力。另對於托嬰中心，將跨部會討論研議修改設置標準。

立法院會8月25日三讀通過修正「衛生福利部組織法」，刪除社會及家庭署及其業務，增設兒少及家庭支持署、社會發展及長期照顧署，是衛福部成立以來首次大幅度組改。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理115年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案，邀石崇良出席並備質詢。

國民黨立委王育敏在質詢時表示，兒家署是大家與兒少團體合力盼出來的，大家都希望是大署、有健全規模，以好好運作，發揮該有功能，把福利、健康、醫療整個好好整合在一起。她並詢問現在衛福部對組改上路的期程規劃、人力編制及署長人選。

石崇良答詢表示，衛福部內已針對組改案開過3次會議，對於成立規程、員額編制都有討論，人力上目前是希望可以達400人規模，但還要努力向行政院爭取。

石崇良說，兒家署業管範圍將包含兒童健康促進、早期療育、托育業務、家庭支持、兒少保護與福利等，統統整合在一起，業務確實龐雜，而且領域跨太廣，因此署長人選不容易尋覓，將會朝向先從常任文官中具資格的優先尋覓。

外界關心是否可以明年兒童節掛牌，石崇良說，確實希望是有意義的日子，但時間真的很緊迫，會努力朝這個方向前進。

國民黨立委陳菁徽則關心，馬偕醫院設有托嬰中心照顧醫護人員子女，不少醫護表示幫助很大，但也仍有30、40名小朋友在排隊，醫院卻受限於主管機關從民國101年訂定的兒少福利設置標準中，托嬰中心只能設置在1到3樓的規定，沒有辦法找到合適地點再增加設置。

石崇良回應，過去是考慮到孩子們在特別狀況下，逃生上的安全性，因此限制在3樓以下。確實也看到其他國家在安全配套下，不完全如此限制；不過此事涉及跨部會，將找消防、建管等單位，研議修改設置標準，預估將需要3個月時間。