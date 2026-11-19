立法院會明天將處理今年度中央政府總預算追加預算案，在朝野協商前，行政院長卓榮泰喊話立法院大力支持，確保政務推動所需；針對藍白有意刪除油電相關預算，卓提出多項實例，強調無論是增資或是撥補，都是對國營事業必要的作為，希望立法院能給予中油、台電全力支持。

卓榮泰指出，關於中油台電的油電撥補、增資中油的追加預算，自今年2月到今天，中東衝突造成國際能源價格劇烈變動，中油、台電持續吸收高漲成本，為全民抵擋通貨膨脹的衝擊，也因此兩家公司產生嚴重的經營虧損，中油甚至瀕臨資不抵債的困境。

卓榮泰接著表示，行政團隊實際了解世界上其他國家應處之道，無非是調整費用，或編列預算補助。以日本為例，因應中東情勢就編列超過3兆日圓的追加預算；法國柴油均價也創下歷史新高。因此懇請立法院支持對於撥補中油、台電以及LPG供應業者的追加預算1809.35億元。

卓榮泰進一步指出，中油公司因自有資金殆盡，過去僅能以舉債4845億辦理10項天然氣建設，包括液化天然氣接收站、氣化設施以及管線等投資計畫，請立法院支持增資中油2338億元，這個數字遠低於現在中油所舉債的4845億元，增資只是讓中油能有比較健全的財務結構，進行各項建設投資，也在國際信用評比上繼續取得有利的競爭地位，向國外爭取更充裕的油源，藉此穩定國內民生，讓產業穩定成長。

「無論是增資或是撥補，都是對國營事業必要的作為。」卓榮泰指出，撥補是彌補過去因政策目標所產生的虧損；增資是因應未來公司健全運作必要。

他舉國際實例稱，法國電力公司因俄烏戰爭能源成本快速提高，2022年虧損179億歐元，當年就辦理31.5億歐元增資，始2023年淨利超過100億歐元，本業開始轉虧為盈。再舉國內台灣高鐵為例，高鐵曾虧損達521億元，一度瀕臨破產，最後決定由公股增資300億元，提高公股比例，並轉為國有民營，也延長特許年限。因此2016年首次配發現金股利並推動上市，日均量由2007年通車時4.31萬人次，增加到2015年13.85萬人次。可見適時給予企業體合理、必要的財務健全，能使其在營運上有好的方向跟體質。

卓榮泰再以國際知名的蘋果公司說明，1996會計年度淨損達8.16億美元，在1997會計年度擴大淨損達到10.4億美元。隨後經過產業界合作，投資1.5億美元認購特別股，因此1998年開始轉虧為盈。可見給予企業適時、必要而且足夠力道的支持，都是世界上常見的案例。

卓榮泰再次呼籲立法院，在討論追加預算過程中集思廣益，也能夠考察過去國內外各項實例，並體察未來國營事業經營的需求，給予中油、台電這兩家公司全力的支持。未來必定會在穩定供應民生必需能源，以及穩定民生物價上面，透過各方努力，讓國內長兩年來初步達成的穩定能夠持續下去。