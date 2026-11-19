財政部認定國發基金投資「曠世智能」案不適用「公職人員利益衝突迴避法」。國民黨今舉行「曠世智能不必查？蘇家又放大絕招」記者會，新北市議員候選人鄧凱勛表示，廉政署已坦承國發基金屬於利衝法的適用範圍，財政部卻到現在還在包庇，財政部難道甘心淪為蘇家的遮羞布嗎？難道現在整個國家就是蘇家嗎？

鄧凱勛指出，蘇貞昌擔任行政院長時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的曠世智能，得到國發基金及台企銀的巨額投資，這些都是人民的納稅錢，追到今天，仍得不到一個真相。審計部函文詢問財政部能否提供相關資料，財政部卻表示沒有相關資料可以提供，提供的也不齊全，最後直接表示「這件事情不適用利衝法」。

鄧凱勛質疑，「請問不適用利衝法，是財政部說的算嗎？有這種球員兼裁判的嗎？」應該函請法務部等有關機關來決定，而不是財政部自己決定。如果財政部可以自己決定，未來到底有誰可以監督這個龐大的怪獸？財政部要投資誰、不投資誰全部一個人說了算，人民的監督、立法院的監督又擺在哪裡？

鄧凱勛強調，廉政署昨日接受立委質詢時坦承，國發基金屬於利衝法的適用範圍；審計部昨日備詢時也說，財政部提供的資料「掛一漏萬」、有缺陷。「連自己的政府機關都有點看不下去，財政部竟然到現在還敢包庇蘇巧慧、包庇蘇巧純。」

對於曠世智能案，鄧凱勛質疑，這對蘇巧慧來說，請問這是真議題還是假議題？此案攸關人民的納稅錢、攸關民生，蘇巧慧難道真的有把人民的事情放在第一位嗎？還是只思考著自己的選舉？需要她說明、受監督的，她都說是假議題，她自己可以拿到政治利益的就當成真議題。

鄧凱勛表示，從數月前開始質疑國發基金投資曠世智能案，至今選舉倒數9天，蘇巧慧仍不願出來面對社會大眾的質疑，甚至把所有質疑都當成假議題。他相信新北市的選民朋友都會繼續睜大眼睛，檢視蘇巧慧的言行到底符不符合大家對縣市首長該有的期待。