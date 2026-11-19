藍白去年修正「環境影響評估法」等光電三法，明確規範水面型光電設置達一定面積需辦環評，但包括沈柏洋及蘇巧慧都投反對票，但沈昨指他反對的是只要通過環評就可裝設光電板，更批評國民黨在製造資訊落差。今國民黨北市長候選人蔣萬安受訪表示，民進黨投反對票是因做環評就會阻礙綠電發展，現在選舉到了就換一套說法，就像里長被抓去調查問話，就變成說是在保護里長一樣的荒謬。

沈伯洋昨解釋當初投下反對票的原因，他指大家可去看一下國民黨的修法，是指如果通過環評就可放光電板，「我們是說我們就是反對」他認為按照專業評估，翡翠水庫就是不能設置光電板，國民黨用這樣倉促方式修法，「等於打臉蔣萬安」，又造成資訊落差來造謠。

蔣萬安今與李四川出席雙北好水記者會活動，針對沈伯洋的說法，蔣萬安受訪表示，如果本來就不能設光電板，那為什麼烏山頭、阿公店水庫上面設有光電板？民進黨立委們投下反對票的理由，是因為要做環評會阻礙綠電的發展，是因這個理由，但今天選舉到了就換一套說法，這個大家只要去仔細了解就知道這種說法非常荒謬。

蔣萬安表示，就像他昨天也講過，當時把里長抓去調查問話，說是在保護里長一樣的荒謬，所以大家可以看得很清楚，是沈委員才在做資訊落差，做認知作戰。

媒體詢問，中央說發文給台北市府盤點後回覆，並不是要在翡翠水庫設置光電板，產發局網站也指光電板廢棄模組不會造成環境污染，請問候選人怎麼看？李四川回應，他做了四十年的公務人員，對民進黨這種問法看多了，今天如果你說同意他就來做了，做了以後如果有問題就會說：「當初我有問你，你也同意」。

李四川表示，所以中央來問不只是問心酸更是在問火大的，中央如果要做就大大方方不要來這套，法律規定本來就不可以，為何還來問，乾脆法律就廢掉，因為對民進黨都沒用，難怪現在公務員沒有人願意做，就是這個原因，民進黨不要去破壞所有建立的文官制度，包括所有的法律，他要提醒中央來問好幾次，卻只是說問一問，這種方式真的用多了，他認為還是要依法行政最重要。

蔣萬安表示，環評修法民進黨立委投下反對票的理由，是因要做環評會阻礙綠電的發展，今天選舉到了就換一套說法。記者季相儒／攝影