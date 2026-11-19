為替蘇巧慧家族遮醜，民進黨政府使出看家本領，財政部依銀行法稱曠世智能不屬於台企銀創投的關係人，法務部說股權投資非對價交易行為。明明問題巨如房間裡的大象，官員卻能把切成小片段來解釋，最後變成全部都合法；這讓人聯想這種手法就像部分公務單位把標案切割成小額採購以規避正常程序，若非蘇家勢力大到不能倒，那個公務員願意這麼做？

賴清德從政以來，自期以「清廉、勤政、愛鄉土」為核心價值，在地方執政與選舉中塑造個人及團隊的廉潔形象，擔任黨主席與總統更推動修法與內規改革，以標榜民進黨的清廉定位；去年黨慶，賴發信勉勵黨員扛起民進黨清廉的招牌，今年黨慶再次提醒黨公職人員，清廉是最基本的要求，務必遵守廉政規範，嚴守分際。

結果，曠世智能案爆發延燒了半年，如果賴清德談清廉是認真的，典型案件就擺在眼前，不正是試刀展現決心的好機會？遺憾的是，賴清德始終沉默，任由相關部門各自發揮，盲目護航的結果就是醜態畢露，一如光電案、爐碴案、正副議長賄選案等層出不窮的弊案，人民看到的民進黨早已是黑金化的政黨。

曠世智能案有沒有爭議，其實並不需要多高深的學問才能看得懂，民眾黨主席黃國昌的評價最具代表性；他直指此案是國庫通家庫、扭曲法律包庇特定政治家族，導致文官體制崩壞，清楚直白點出癥結，他批評部會搬出法令為蘇家護航解套，諷刺「這是哪門子的北韓法學？」，更是入木三分。

在藍白反覆質疑曠世智能案違反利益衝突之際，部會各顯神通護航。國發會主委葉俊顯強調國發基金獨立審查，絕無官官相護，指現行利衝法未明確規範股權投資，一切法行政； 財政部提交書面報告指出，台企銀創投依規定評估，曠世智能非屬利害關係人，不適用利衝法。法務部也認為利衝法僅規劃補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為，而股權投資並未明確列在該條文內。

各部會各抓一小段有關權責的法條進行解釋，有如一場政治解剖學的實驗，結果把病灶切掉，顯微鏡看到的都是沒有爭議的部分，拼湊起來，整個曠世智能案就是沒有問題，大夥也可以收工了；倒是審計部總算還有點格調，表示國發基金投資是否適用利衝法認為存有疑義，已發函法務部請求釐清與解釋，如此不合群，不知道會不會在賴卓體制內「討人厭」？

黃國昌用「北韓法學」來諷刺當權者為了政治目的隨意曲解法律，當然是一種政治修辭上的批評，曠世智能案和北韓法制的實際運作未必相符，但其實要表達的意思是特定官員為替執政黨或權貴解套，作出違背一般法律常識與社會認知的解釋，已經到指鹿為馬的程度，官員已把法律當成服務政治的工具。

單就股權投資不算具有對價之交易行為來說，從一般商業與民法常理來看，投資方出錢、新創公司給股權，雙方有金錢與股權的交換，當然具對價性，國發會刻意忽略條文後段的概括條款，利衝法第14條寫的是「補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為，加上「其他」這兩個字，就是怕掛一漏萬。

政府基金或公股創投拿出真金白銀換取新創公司的股份與股東權利，實質上就是一種「用資金換取股權的交易」，否則官員為什麼怕獲利實際數字曝光？原因不就是曠世智能連年虧損，公股資金投入4000多萬元卻慘賠近3000萬元，價格從每股13元至今僅剩3元多？

就操作面來看，官員的行為模式更類似基層部門把小額採購當「巧門」，大金額標案切割到15萬元以下，如此一來，即毋須經公開招標或比價程序。

這原本是為了提升行政效率，卻在實務上容易形成規避監督的灰色地帶，公務員可直接找熟悉的廠商議價或購買，外部競爭者無從得知與參與，不肖者即可在其中上下其手。原來，官場的生存之道，高官和基層公務員也沒差多少，把戲差不多，但玩的都是人民辛苦的納稅錢。