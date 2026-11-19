賴清德總統昨指，立法院國民黨團推動的「普發現金2萬元」將造成債留子孫，甚至有違憲之虞。對此，台中市長盧秀燕今公開反擊，指總統說法是「明顯的雙標」，她支持「普發現金兩萬」，因為AI紅利，政府跟人民共享，一半給人民，另一半給賴政府，這樣比較公平。

盧秀燕今早赴水湳球場，參加「安全城市救災新利器」新購各式消防車聯合啟用典禮，包括中部首輛70公尺雲梯車亮相。

盧秀燕受訪時說，「總統講說，民進黨提案普發一萬不違憲，國民黨團提案普發兩萬是違憲」。她覺得，民眾可能聽不懂這個邏輯，為什麼民進黨提的普發現金一萬沒有違憲，國民黨提的兩萬就違憲？這明顯的雙標、明顯的雙標。

盧秀燕表示，最重要她支持「普發現金兩萬」，因為今年我們的科技紅利大爆發，我們今年超徵稅收高達一兆元。也因此，我們若普發兩萬，那只不過發4600億，占不到超收的一半，剩下的5000多億給賴總統的政府來運用。

盧秀燕指出，所以換句話說，AI紅利，政府跟人民共享，「一人一半，感情比較不會散」。因為超徵一兆，提撥普發兩萬，一共是4600億給人民，然後賴政府可以運用5000多億，她想這是比較公平的。