水庫設光電板的議題再度浮上檯面，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今稱台北市長蔣萬安所謂三次擋中央公文，最多只有兩次，並認為，根本沒有阻擋的問題，指公文是針對全國12座主要水庫，批蔣萬安陷入自我想像。

年底選戰倒數不到十天，翡翠水庫是否設置太陽能光電板引爆藍綠交鋒，莊瑞雄稱蔣萬安跳出來說擋了中央3次公文，認為根本就沒有3次，指第一份公文是前市長柯文哲執政期間，指蔣市府最多就是收到2次。

莊瑞雄也說，這中間沒有擋的問題，指2023年所發出的公文調查的是有沒有增設光電板的可能，沒有詢問贊成或不贊成，而是調查意見；2024年則是詢問設置地面型光電板，而不是水面型。

莊瑞雄表示，蔣萬安聲稱擋了3次，應該修正一下，其實是任內收到兩份公文，而那兩份公文也不是針對北市府，是針對全國12座水庫。

莊瑞雄說，沒有推動計畫，蔣萬安卻跳出來自稱英雄，聲稱把光電板擋住了，「這個都陷入自我想像」。