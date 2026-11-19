民進黨新北市長蘇巧慧胞妹蘇巧純的礦世智能獲政府補助案，財政部昨稱不適用利益衝突迴避法，國民黨立委王鴻薇提要修法，把投資人也納入規範中。今國民黨新北市長候選人李四川火力全開痛批，一位環保局同仁撿到電鍋送給弱勢阿嬤，不僅被判圖利還貪汙，但蘇巧慧妹妹從政府拿4千多萬補助，卻說沒利衝法問題，他當了40幾年公務員，看到一個可決定國發會主委遴選及決定國企銀董事長遴選的院長，他的女兒拿4千多萬補助卻說沒利衝法問題，大家相信嗎？

李四川今痛批若當時國發會主委不同意或國企銀不願投資，那當時的行政院長蘇貞昌就可把人換掉，所以他的女兒申請投資「敢不給嗎?」他要問所有市民有這樣的待遇嗎？他認為民進黨修什麼法都沒用，只要法碰到民進黨都沒用，他認為立法院應把利衝法整個廢掉，讓大家都不必要迴避。他強調從當公務人員開始都一直認為沒有所謂的專案，只要有專案就是變相圖利，「你可以，我就應該可以」，所以他贊成把利衝法廢掉，因為再怎麼修對民進黨還是沒用，

今媒體詢問針對蘇巧慧強調自己的妹妹並非曠世智能公司負責人，李四川回說，蘇巧慧委員本身學法律，公司法訂得很清楚，董事就是負責人，她是立法委員若認為妹妹不是負責人，那就去修公司法，

就把它修掉為什麼不修？法訂在那裡，現在都是你們立委在解釋這樣可以，那樣不可以，那全國公務員以後就不知事務官的制度，不曉得怎麼樣依法行政。

李四川再次呼籲法務部部長，既然部長是目的事業主管機關，就出來告訴大家究竟此事是否違反利衝法，如果是可以那全國就一致，往後也請檢察官不要天天來找公務人員的麻煩。

台北市長蔣萬安今與李四川共同出席雙北好水記者會，蔣萬安針對曠世智能案也表示，他對於財政部的說法也不感意外，因為現在整個行政院就是完全聽從黨意，在支持特定的候選人介入選舉。