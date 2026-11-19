健保署長陳亮妤遭爆出席活動時，疑用「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師，衛福部長石崇良今受訪回應，針對爆料都是按照政風獨立調查中，「我相信署長是嚴守分際的人」，一切都讓政風獨立調查，有結果再跟大家報告。

立院衛環委員會今開會處理115年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案51案，立委王育敏表示，陳亮妤把媒宣費當成私人裝造費，遭匿名檢舉到底有多少符合事實。

衛福部長石崇良回應，檢舉案是匿名檢舉，爆料的內容不是那麼具體，時間上也沒有那麼清楚 ，一切都還在調查當中。衛福部相當重視，交由政風獨立調查，目前都還在調查程序中，「我相信署長是會嚴守分際」。

陳亮妤也於質詢台說明，關於報導有個人專屬化妝師並沒有這個人，第二也沒有化妝師用公帳這件事情，會全力來配合調查，很抱歉給大家帶來紛擾。

王育敏說，此事已經造成不小風波，希望衛福部可以盡快調查，並向外界說明。

針對調查結果，最重會有什麼處分、挪用公款有哪些費用、事情何時發生？石崇良會前受訪表示，目前都是由政風獨立調查中，強調相信陳亮妤會嚴守分際。