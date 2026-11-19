立法院三讀通過老人福利法修正案，65歲符合條件的老人免繳健保費，行政院稱排擠財源不副署。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，民進黨政府不副署，說是因為會增加財源，增加健保費，結果健保署長居然拿國家和人民的錢來做專屬化妝師，每天為她擦脂抹粉。

健保署長陳亮妤傳出疑似用媒宣費聘請專屬化妝師，引發立委質疑。許宇甄表示，健保署拿媒宣費請專屬化妝師，這是為什麼過去國民黨堅持刪除媒宣費，就是民進黨政府會亂花亂用，今天只是坐實了濫用的方式。

許宇甄說，希望政風單位調查清楚，不能官官相護，健保署長陳亮妤為什麼能夠一路高升，就是因為父親是賴清德在競選總統時彰化競選總部的主任委員，也是國策顧問；母親是信賴姐妹會的幹部，父親一路信賴，女兒一路高升，今天這樣的爭議，相信絕對不是一時。

許宇甄表示，陳亮妤還有些相關霸凌爭議，也有人提出檢舉，賴政府千萬不能官官相護，一定要好好調查，如果真的有濫用媒宣費聘請專屬化妝師的情況，一定要嚴懲。

國民黨立委林沛祥說，有一句成語是只准州官放火，不准百姓點燈，現在是只讓署長化妝，不讓長者免費。