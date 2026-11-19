立法院三讀通過老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正案，明天是行政院副署最後期限。國民黨立委翁曉玲今天表示，行政院接連拒絕副署國會三讀法案，已造成憲政僵局。立法院秘書長周萬來說，若行政院不副署，明天院會處理追加預算恐有疑慮。翁曉玲批評，行政院態度顢頇，不能凡事都由行政院說了算。

翁曉玲在立法院司法及法制委員會質詢周萬來，她指出，立法院11月6日三讀通過老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正案，將老農津貼提高至每月1萬5000元，行政院長卓榮泰是否副署這項法案仍是未知數。從卓榮泰先前的發言，以及過去對立法院三讀通過的65歲以上老人免繳健保費、兒少帳戶條例等相關法案都拒絕副署。

周萬來表示，老農津貼修法咨文已送出，行政院副署最後期限是明天。立法院議事處、法制局先前已針對此案稍作研議，今天下午朝野黨團協商；如果行政院不副署，立法院硬要增加相關預算，恐涉及憲法第70條及司法院釋字第264號解釋。

翁曉玲追問，老農津貼條例已經三讀通過，副署最後期限又是明天，這與黨團協商有什麼關係。周萬來說，問題在追加預算，如果行政院不副署，周五處理追加預算時，就會出現問題。

翁曉玲表示，副署法律與追加預算是兩回事，法律有規定什麼時候不能提出追加預算，或對追加預算次數設有限制嗎？周萬來說，如果行政院不副署，就沒有老年農民福利津貼暫行條例修正案作為依據，追加預算原本編列的是1萬元，若硬要提高至1萬5000元，就可能涉及憲法第70條及司法院釋字第264號解釋，相關問題將在黨團協商時討論。

翁曉玲指出，根據預算法第91條規定，立法委員所提法律案若大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源；必要時，應同時提案修正其他法律」。她表示，民進黨執政近10年來，究竟有哪些法案曾明確徵詢行政院意見，難道立法院審查委員會的討論不算嗎？

周萬來說，立委提案很少會特別要求行政院提出意見，過去一般會等行政院提出版本後併案審查，但並非行政院一定會提出法案，行政院不副署法律的情況，是這屆才發生，以前沒發生過。

翁曉玲表示，這是在賴清德總統執政下發生的事情。她曾去文主計總處，要求他們提供過去哪些法案依規定先徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源，主計總處提不出來。無論是行政院提出的業務專案報告、法案審查時的相關討論，甚至透過記者會表達意見，都代表立法院已聽取行政院看法。立法院聽取行政院意見後，若認為理由不足、不予採納，仍可通過相關法案，行政院卻連續拒絕副署，這是違憲違法，還聲稱維持憲政秩序，她無法接受。

周萬來說，這需要雙方具有共同認知才能處理，目前存在僵局，可以參考司法院釋字第520號解釋，立法院具有參與政策的權利。翁曉玲指出，立法院本來就有參與政策的權利，但行政院態度顢頇。明天就是老農津貼修法副署的最後期限，就看卓榮泰究竟會不會副署。若卓榮泰副署，代表行政院重視老農選票；若不副署，理由也是不成理由的理由，什麼都是行政院說了算，代表全國民意的立法委員，反而完全沒有著力之處，她非常遺憾。