衛生福利部中央健保署長陳亮妤遭爆疑用公帑聘專屬化妝師，衛福部長石崇良今天表示已由政風獨立調查中。陳亮妤則說沒有隨行化妝師，也沒有挪用公帑，全力配合調查。

媒體昨天披露，有民眾匿名指出，其任職於企劃組的友人轉述，「每次看到我們家陳署長濃妝豔抹，心裡就很氣，這些錢來自於媒體宣導費，任何場合只要看到美美的署長或照片都是我們納稅的錢，錢真的可以這樣花嗎？難怪藍白要砍宣導費。」

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理115年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案，石崇良受邀出席並在會前接受媒體聯訪表示，自己相信陳亮妤是守分際的人，此案現在已按照程序由政風處調查中，有結果會再對外報告。

同樣出席立法院的陳亮妤則遲到近5分鐘。被問及此題她表示，沒有隨行化妝師這個事情，媒宣費的使用也公布在網路上，並強調自己也沒有挪用公帑，會全力配合調查說明。

國民黨立委王育敏在質詢時也問及此事。陳亮妤再次表示，不論個人專屬化妝師或是挪用公帑，都沒有這樣的事情。

石崇良說明，此案是匿名檢舉，內容並非非常具體，依照規定不一定要處理，但因為重視，已經請政風處處理，會盡快調查。