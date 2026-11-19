健保署長陳亮妤遭爆出席活動時，疑用「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師，今上午出席立院衛環委員遲到超過5分鐘，她受訪時回應，很抱歉帶來紛擾，「我知道大家在等我」，針對專用隨行化妝師報帳等，她說「沒有這樣的人」，媒宣費都公布在網路上，也沒有挪用公款這樣的事情，會全力配合調查，今天遲到是因為交通上的耽誤。

聯合報接獲爆料，一名「被逼不能具名的人」指出，陳亮妤接任健保署長後，疑以「媒體宣傳費」預算聘用化妝造型師，在出席公開活動時總能見到妝造師「隨身服務」，引發署內同仁不滿，向衛福部政風處檢舉，目前成案調查中。

立院衛環委員會今開會處理115年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案51案，會議9點準時開始，不過衛福部長石崇良及各司署主管代表皆準時出席，唯獨陳亮妤在9點響鈴時仍未現身，遲到超過5分鐘才抵達。

陳亮妤接受媒體採訪表示，很抱歉帶來一些紛擾，首先關於媒體報導有專用隨行化妝師，「沒有這個人也沒有這樣的事」，關於化妝師報公帳也沒有這樣的事情，她個人會全力來配合調查，謝謝大家的關心。

媒體詢問是否有使用媒宣費來請化妝師，陳亮妤說，媒宣費的使用都公布在網路上，一旦進入調查會全力配合說明。目前因為參加會議已經延遲，請大家以公務為重。她也再次報告，「沒有這樣的人員，也沒有這樣的公務使用，一切的媒宣費都是公務使用。」

針對裝造平時需要花多少錢，日常接受採訪是否也有化妝師來協助，陳亮妤重申三點澄清，沒有隨行化妝師、媒宣費使用都公布在網路上，並沒有挪用公款。至於今天為何遲到，被問及是否化妝耽誤，陳亮妤苦笑說，因為今天司機有些繞路，主要是交通尚有一些耽誤時間，「我知道大家在等我，謝謝大家」。