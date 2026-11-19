水庫鋪設光電板近期成為台灣政壇話題，民進黨台南市長候選人陳亭妃日前參加政見發表會期間，談及烏山頭水庫光電板議題，她認為自己言論遭媒體斷章取義，因此報案提告。國民黨立委羅智強今表示，陳亭妃的光電奇葩論，要動到司法殺媒體，司法淪為民進黨出賣水庫蓋光電的遮羞布。

羅智強表示，「現在所有水庫根本就沒有光電板，不要再誤導民眾了！」這句話是陳亭妃說的。然後她又說，2032年烏山頭水庫光電板不續約。這種自我打臉的說法，「多家」媒體爭相報導。

羅智強說，網路也貼出烏山頭水庫16個足球場大的光電照，自嘲原來大家眼睛業障重。看到烏山頭水庫的光電照，都是幻覺。結果，陳亭妃惱羞成怒，揚言告中天並去報案，羅質疑「只告中天？」民進黨政治人物不認自己說過的話，大家早就習慣了。但是，陳亭妃報案，檢警6小時就「光速」約詢中天記者，要求記者須從台北到台南市警局第五分局做筆錄，且做完筆錄要到地檢署複訊，並已定於12月1日上午11時進行。

羅智強質疑，請問檢警，台北市議員許淑華造謠台北市長蔣萬安吃霸王餐被告，約詢了沒有？多久的時間約詢？請問檢警，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料新竹鄭家爭議，被搜索約談，但吳子嘉被鄭家死亡恐嚇，請問檢警恐嚇者約談了沒有？搜索了沒有？

羅智強表示，這種光速辦媒體，龜速甚至無速辦執政黨的作法，早已讓檢調的公信力，比菜瓜布都不如，為什麼陳亭妃一告，台南檢警就火速動起來？他認為，民進黨台北市長候選人沈伯洋和陳亭妃針對水庫蓋光電一系列奇葩言論，已重創選情．需要國家機器幫忙封口，如此而已。

羅智強說，他想對陳亭妃說，看看國民黨台南市長候選人謝龍介。陳亭妃身為台南立委，縱容民進黨政府在烏山頭水庫蓋光電板、讓台南人喝光電水，謝龍介則承諾，只要當選市長，就把民進黨在烏山頭水庫種的光電板拆掉；陳亭妃瞎扯「現在所有水庫根本就沒有光電板」被媒體和網友打臉，謝龍介則承諾，只要當選市長，就把民進黨在烏山頭水庫種的光電板拆掉。

羅智強續指，陳亭妃看到台南人怒了，說「烏山頭水庫光電2032不續約」，而謝龍介則承諾，只要當選市長，就把民進黨在烏山頭水庫種的光電板拆掉。羅反問，誰能讓台南人立刻不用再喝光電水？又是誰讓台南人喝了好幾年光電水，然後拍拍台南人的肩說：「台南人不用擔心，只要再喝五年光電水，你們就不用再喝了！」台南的選民，真的要好好看清楚。