美國總統川普、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭19日將在深圳舉行歷史性三方峰會，這是美中俄領袖史上首度同桌會談，旅美學者翁履中表示，世界正在重新計算權力，台灣不能永遠只會算選票，並質疑，面對全球變局時的國家戰略準備，賴清德總統還忙著地方輔選。

面對美中俄三國領袖即將會面，美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中表示，三方領袖要的東西都不一樣，指習近平要地位、普亭要籌碼，川普則要成果。

不過翁履中表示，川普不只要面對習近平與普亭，還要處理自己政府內部的對中政策分歧，並指出，共和黨在期中選舉遭遇挫敗，讓川普更需要外交成果，卻未必有更大的政治空間可以讓步。

翁履中認為，一個急著拿出成果、內部又對談判底線缺乏共識的美國政府，面對準備充分的北京，談判未必比較有力，也認為「三個人坐在一起，不代表三方的談判位置完全對等」，三方峰會不容易談出重大協議。

但翁履中說，川普即使沒有取得具體協議，也可能強調自己促成史無前例的外交對話；三個人就算沒有談成多少事情，卻都能帶著一張照片回家，告訴國內人民自己贏了。

翁履中並憂心，國際局勢可能出現重大變化之際，我國外交部長林佳龍在德州推動教育與科技交流；賴清德總統則忙著地方輔選，還在造勢場合玩起 Cosplay 風格的賜劍儀式，把特別訂製的「水滴寶劍」交給民進黨台北市長候選人沈伯洋；國安會秘書長吳釗燮忙著社群網絡發文，說是觀察到中俄軍事合作看起來更加穩固，對第一島鏈的民主國家不利；國防部則對俄羅斯軍機進入台灣防空識別區一事表達譴責，強調其衝擊區域和平穩定。

翁履中說，這些事情放在一起看，讓人忍不住想問：難道我們面對全球變局時的國家戰略準備，就是外交部負責國際教育交流、國安會負責發文、國防部負責譴責，總統負責賜寶劍？

翁履中指出，深圳峰會是否會談到台灣，目前仍不確定，北京可能重申對台主權主張，俄國也可能呼應，但不代表川普必然會接受北京的立場。真正需要觀察的，是美國後續的政策措辭、安全合作與實際行動。

翁履中說，台灣應該更認真思考，自己還能做什麼。世界正在重新計算權力，台灣總不能永遠只會計算選票。選舉會結束，政治人物會更替，但國際權力結構的變化不會等我們。他強調，台灣最需要的，不是更多政治表演，而是清楚的戰略方向。