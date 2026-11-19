針對賴清德總統表示國民黨普發現金2萬元將造成債留子孫，甚至有違憲之虞，國民黨文傳會主委陳以信今反駁，普發1萬元叫AI紅利全民共享，普發2萬元卻變成債留子孫，難道民進黨發錢就是德政，國民黨加碼就是違憲？賴政府明年度總預算明明編列舉債1790億元，還編列預算普發1萬元，一手舉債一手發現金，賴總統才是真正債留子孫。

陳以信表示，台中市長盧秀燕已公開支持普發2萬元，強調今年超收稅收1兆元，普發兩萬元只需約4600億元，不到一半，還有5000多億元可供政府運用。既然政府宣稱AI紅利要全民共享，為何不願讓人民多分2萬元？賴總統為何與人民過不去不肯還稅於民？

陳以信指出，政府今年追加預算，光是撥補及增資中油台電就高達4063億元，政府寧願拿數千億元填補國營事業，也不願優先考慮還稅於民。中油台電需要錢，政府就大筆撥款；人民面對物價上漲、生活負擔沉重，政府卻斤斤計較。

陳以信強調，憲法第63條明定立法院有議決法律案的權力，特別條例是否違憲，必須依具體內容判斷，賴總統不能動輒以違憲之虞否定國會立法，更不能把不同的財政政策選擇直接扣上違憲帽子。