光電說議題全台延燒，成為選戰最熱的公共議題。桃園市不管是水庫或是3000口埤塘，曾經也都被要求賦予太陽能光電的任務，目前桃園市有8口埤塘已建置光電設施，桃園市副市長蘇俊賓說，市長張善政上任第一年就通盤檢討這項政策，做出了拒絕埤塘覆蓋光電的決定，石門水庫亦然。

蘇俊賓從能源政策與環境代價兩個思維在臉書詳述桃園市說不的理由。蘇俊賓說，推廣光電板和再生能源其實沒有問題，但為什麼爭議這麼大？問題不在光電板本身，在於政策推動的方式缺乏思考完整的全生命周期成本以及衍生的環境代價，就像火車開過去，無法回頭一樣，千方百計，遍地開花急著往前衝過程中不肖的業者進來了，災害應變的囧態呈現在國人眼前，不適合的場域一再被提起，是否需要環境影響評估的討論不曾停歇，讓原本爭議不該這麼大的能源設施創造了這麼大的疑慮。

蘇俊賓舉桃園市為例，桃園市不管是水庫，或是3000口埤塘，曾經也都被要求執行配合太陽能光電，但這個政策背後下有思考過付出的代價嗎？這3000口埤塘對桃園市的價值不僅它是都會區高密度開發的緩衝，是重要的生態跳島，也是在全球暖化都市熱島效應下提供都市減緩熱島效應風廊，更是桃園城市風貌重要的文化景觀。

蘇俊賓說，這一口口埤塘覆蓋了光電板後，這些功能還在嗎？得與失精算之後恐怕划不來。張善政上任的第一年就通盤檢討這項政策，做出了拒絕埤塘覆蓋光電的決定，石門水庫也是一樣的態度。

蘇俊賓說，他不是要把太陽能光電汙名化，太陽能光電還是有重要的價值，但一定要選對場域，也要精算這些場域施作光電板之後的代價。今天候選人都急著表態拒絕水庫上的光電板，真正的源頭是這樣的政策，缺乏專業的評估設計就鋪天蓋地推動，已經執行的區域造成的副作用我們還沒認真討論，未來，可能會造成更多爛尾光電場域。

這些年來，這樣的政策推動模式如果要求地方政府全盤接收，本身就是一個災難。