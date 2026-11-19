美國國會獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」今天公布年度報告指出，未來24個月可能是形塑兩岸關係的重要窗口，北京將評估11月28日的九合一選舉與2028年總統選舉，可能對台灣進行隔離與封鎖的風險提高。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economicand Security Review Commission）在提交國會2026年度報告的台灣章節指出，美國的關鍵夥伴面臨重要窗口，未來24個月可能將形塑長期的兩岸關係發展。北京將視台灣11月底與2028年選舉，評估脅迫與政治施壓是否會讓台灣走向統一，然而絕大多數台灣民眾反對與中國政治融合。

報告寫道，中國國家主席習近平在2028年的軍事實力可能持續增強，但政治與經濟對台施壓，及其他促成統一脅迫行動的信心會降低，這種情勢可能導致中方對台海採取隔離及封鎖等，更激進行動的風險提高。

從美國角度來看，美國面臨的台海形勢將再升高，台灣對印太地區平衡、美國科技領先與經濟安全等，都是不可或缺的。

報告台灣章節指出，台灣位於第一島鏈中央，這是控制中國動向的主要航道，與美國印太地區航行、戰力與自由運作的航道平行。台灣地位若改變，將影響西太平洋軍事平衡，考驗美國盟邦對美信心並威脅關鍵科技供應鏈。

中國試圖透過軍事與海警行動、網路資訊戰、經濟壓力與影響內部政治等弱化台灣的抵抗，與此同時建立封鎖與侵台能力。台灣已提高防衛支出，改革軍隊、投資韌性戰力並與美國緊密合作，但仍有弱點。

委員會主席薛瑞福（Randall Schriver）在記者會回應提問指出，設定24個月較高風險基準窗口，指的是習近平曾指出解放軍在2027年必須準備好，加上11月底台灣九合一選舉，與一年多後的總統選舉。

薛瑞福強調，過去台灣選舉顯示中國會適時升高脅迫，他們會特別關注2028年大選，因為民進黨有可能4度勝選，當然現在不知道結果。