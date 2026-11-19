加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大與台灣早在一年多前便完成協商的貿易合作協議，可望近期正式簽署。

根據加拿大通訊社（Canadian Press）報導，卡尼週三在中國深圳舉行的記者會上表示，加拿大與台灣在經濟合作協議方面已取得良好進展，希望能在近期完成簽署。

加拿大與台灣早在2025年3月便完成「貿易合作架構協議」（Trade Cooperation Framework Arrangement）的協商，聯邦政府並於同年5月就協議內容徵詢各省政府意見。

原本以為台加兩國很快就能簽署協議，未料總理卡尼去年掌政後，該協議就無聲息地進入停擺狀態。

今年2月駐加拿大代表曾厚仁曾接受中央社訪問時提到，去年春天就已經談判完成，3個版本的文本英文、法文和中文都就緒，隨時可以簽署。他當時呼籲加拿大不要為了維護與中國的關係而忽略台灣，因為不簽署協議終究損害了加拿大利益。

曾厚仁今天對中央社說，已注意到總理卡尼最新的說法，很歡迎有此正面的發展，今天陸續接到加拿大一些國會友台議員的關切和支持，均期盼台加貿易合作協議能很快完成簽署。

加拿大記者在深圳詢問為何協議完成協商一年多仍未簽署時，卡尼未說明原因，僅表示希望儘快完成。總理卡尼辦公室也未進一步說明延宕原因，僅強調考量加拿大與台灣非官方關係的重要性，政府希望能在近期完成相關審議程序。

加拿大眾議院外交事務委員會上個月呼籲政府正式簽署這項協議，並指出台灣是加拿大印太戰略的重要一環。

今年4月，加拿大外交部資深官員厄普（WeldonEpp）曾向國會議員表示，政府目前正在評估推動協議的時機與具體方式。他並指出，這項貿易合作架構並非需要提交國會審議的正式條約，而是為未來更具體的合作協議建立機制。相關合作領域可能包括綠色科技、人工智能（AI）及供應鏈等。

協議遲遲未簽，引發加拿大在野黨批評。

魁人政團（Bloc Québécois）本星期批評卡尼政府刻意拖延與台灣的貿易協議，目的是避免觸怒中國。

保守黨負責外交事務的眾議員鄧肯（Eric Duncan）上個月在國會也批評卡尼政府拒絕簽署協議，是在向北京的施壓低頭。

戰略國家治理中心（Centre for Strategic Statecraft）執行長納吉布拉（Vina Nadjibulla）則表示，這項協議一再遭到延後，但渥太華始終沒有提出明確解釋。她分析，協議簽署時程可能與加拿大希望穩定對中關係，以及正在進行的關稅協商有關。

但她說，為了避免得罪北京而擱置與台灣的貿易合作，是錯誤的政策選擇。加拿大應該有能力同時追求2項外交目標，包括維持與中國穩定且具建設性的關係，以及深化與台灣的經濟聯繫。

卡尼本週即將結束亞洲訪問行程，他期間已先後出席在菲律賓、柬埔寨及中國舉行的峰會。此行重要目標之一，是尋求與亞洲國家深化貿易及投資合作，包括推動投資保障協議。